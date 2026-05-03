Matteo Arnaldi conquista il Sardegna Open e si prende il titolo del Challenger 175 di Cagliari battendo in finale Hubert Hurkacz con un doppio 6-4. Il sanremese succede così nell’albo d’oro a Mariano Navone, vincitore nel 2024 contro Lorenzo Musetti.

Per l’azzurro si tratta di un successo importante, cercato per rilanciarsi nel ranking Atp e che arriva a tre anni dall’ultimo titolo Challenger, conquistato in Germania. Per il 25enne, già campione di Coppa Davis, è la settima finale nel circuito: quattro le vittorie complessive, comprese le tre centrate nel 2023 sulla terra battuta.

La finale è stata combattuta soprattutto nel primo set, caratterizzato da break e controbreak nelle fasi iniziali. Il momento decisivo arriva sul 4-3, quando Arnaldi strappa il servizio all’avversario. Nonostante sei set point sprecati sul 5-3, riesce comunque a chiudere il parziale 6-4.

Nel secondo set parte meglio Hurkacz, avanti 2-0, ma Arnaldi reagisce: rimonta, passa sul 3-2 e prende in mano il match fino al definitivo 6-4. Una vittoria che può rappresentare un nuovo inizio per il ligure.