Riprendono i servizi di Radiologia all’ospedale Paolo Merlo II di La Maddalena. A partire dalla prossima settimana sarà garantita la presenza, dal lunedì al venerdì, di un’unità professionale sull’Isola. Le attività saranno affidate al dirigente medico radiologo Pasquale Cucciari.

"Siamo al lavoro per riaprire le agende - afferma Cucciari, responsabile della SSD Diagnostica per immagini - e attivare già dalla metà della prossima settimana la riprogrammazione degli esami. Oltre alle attività di radiologia convenzionale eseguiremo esami ecografici, Tac con e senza mezzo di contrasto e anche mammografie cliniche con regolare impegnativa del medico di base. Proseguirà, naturalmente, l'attività di telerefertazione con i presidi di Tempio e Olbia per gli esami urgenti. Ma tra gli obiettivi c'è quello di intensificare i rapporti con il territorio pianificando al più presto un incontro con i medici di Medicina Generale che hanno esperienza e conoscenza della comunità locale e che possono aiutarci a rimodulare eventualmente i servizi tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione più fragile. È nostra intenzione avviare una fase di ascolto e dialogo anche con l'amministrazione comunale, le istituzioni locali, civili e religiose, le associazioni e le forze dell'ordine - conclude Cucciari - come supporto alla nostra volontà di intercettare le fasce più deboli".

La riattivazione del servizio è stata resa possibile da una riorganizzazione interna. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle prestazioni non solo per i residenti di La Maddalena, ma anche per chi vive nella fascia costiera nord della Gallura, area per cui il presidio rappresenta un punto di riferimento sanitario.