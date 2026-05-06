Ancora per un paio di giorni il Centro-Nord dovrebbe affrontare un periodo di maltempo, ma secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, le condizioni miglioreranno con il ritorno del sole in tutta Italia nel weekend. Nel frattempo, nel Sud si prevede un repentino anticipo dell'estate. Tedici spiega che le avverse condizioni meteorologiche sono causate dal conflitto tra l'aria proveniente da una perturbazione atlantica e un intenso flusso di vapore acqueo che si muove verso l'alto dal Mar Mediterraneo e, in precedenza, dal Nordafrica.

"A differenza dei mesi invernali, quando il vapore a disposizione dell'atmosfera è minore a causa delle basse temperature - spiega Tedici - adesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio mix esplosivo: i primi caldi flussi subtropicali si stanno scontrando violentemente con correnti fredde di origine polare ancora piuttosto rigide".

Le prossime 48-72 ore, secondo il meteorologo, "richiederanno la massima attenzione al Centro-Nord per il rischio idrogeologico e di allagamenti locali". Colpite oggi dalle piogge, anche a carattere torrenziale, saranno Liguria e Toscana, ma i fenomeni più intensi, anche sotto forma di rovesci e temporali, colpiranno almeno fino al pomeriggio-sera di oggi anche la Lombardia settentrionale e il Friuli, estendendosi poi "a macchia di leopardo" su buona parte del Centro-Nord.

Dopo una temporanea attenuazione giovedì, con qualche rovescio insisterà ancora sulle regioni del Centro e sul Nord-Est, venerdì arriverà una nuova passata di piogge diffuse, concentrata in particolar modo sulle regioni centrali, quelle che presenteranno il maggior rischio di allagamenti a causa dei terreni ormai saturi d'acqua. Le prime indicazioni per il weekend fanno intravedere la prima, vera "fiammata africana" della stagione al Sud. Le temperature subiranno una netta impennata, raggiungendo picchi da piena estate di 32-34°C, specialmente in Sicilia.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per mercoledì 6 maggio 2026

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli in mattinata e localmente moderati dal pomeriggio, specie sui settori centrali e settentrionali.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità in serata.

Mari: mossi, localmente poco mossi sul settore occidentale.

Previsioni per giovedì 7 maggio 2026

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli dal pomeriggio, specie sui settori centrali e settentrionali. Possibili foschie o nebbie nelle ore notturne, specie sulle piane centro-occidentali.

Temperature: minime in calo, specie a ovest, massime stazionarie o in leggero aumento a ovest.

Venti: deboli variabili, con locali rinforzi moderati da est nel pomeriggio sulle zone meridionali e centrali.

Mari: prevalentemente mossi sui settori meridionali, poco mossi sui settori settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con possibilità di deboli e isolate precipitazioni, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. I venti soffieranno deboli, variabili venerdì e prevalentemente orientali sabato. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.