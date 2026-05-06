Durante la mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, i Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari che ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era stato scarcerato lo scorso 25 aprile dalla casa circondariale con la concessione degli arresti domiciliari da scontare presso la propria abitazione. Tuttavia, il periodo trascorso in regime domiciliare è stato caratterizzato da ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

I continui controlli effettuati dai Carabinieri di Siliqua hanno consentito di accertare e documentare diverse inosservanze, immediatamente segnalate alla magistratura competente. Alla luce della condotta del giovane e della reiterazione delle violazioni, il giudice ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari non più adeguata, disponendo l’aggravamento della misura cautelare.

Ricevuta l’ordinanza, i militari hanno raggiunto il 22enne presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto nuovamente in carcere, presso la Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.