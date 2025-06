Le previsioni meteo per domani, sabato 14 giugno, indicano ancora temperature notevolmente al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia, a partire da domenica, ci si aspetta l'arrivo di correnti d'aria fresca che potrebbero portare temporali, soprattutto al nord Italia, come afferma il meteorologo Federico Brescia, esperto del sito www.iLMeteo.it. In generale, osserva in una nota, si "conferma un weekend bollente su tutta la Penisola", con "picchi diffusi di 35-36°C da Nord a Sud, e punte di 40-42°C nelle zone interne della Sardegna".

Ma da domenica è infatti atteso l'ingresso di correnti più fresche in quota che, "in particolare dal pomeriggio, causeranno la formazione di numerosi temporali, sia sull'arco alpino che su Prealpi e alte pianure". Possibili "grandinate e locali nubifragi". Tra domenica sera e lunedì non si esclude la formazione della cosiddetta 'goccia fredda', ossia la formazione di un vortice di bassa pressione particolarmente instabile, che tende a dare piogge intense quando incontra masse di aria calda. Un fenomeno, osserva il meteorologo che potrebbe spostarsi "da Nord a Sud", con "un'alta probabilità di forti temporali e grandinate su diverse aree". Si prevede anche un calo sensibile delle temperature.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, sabato 14 giugno

Cielo sereno con passaggi di velature soprattutto al Sud e presenza di polvere desertica in sospensione.

Temperature: in ulteriore lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli a regime di brezza, localmente moderata sui settori occidentali. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per domani, domenica 15 giugno

Cielo sereno con presenza di polvere desertica in sospensione.

Temperature: in ulteriore lieve ma locale aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli a regime di brezza, localmente moderata sui settori occidentali. Allineamento da ovest-nord-ovest con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio dalla tarda serata.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Cielo sereno con passaggi di nubi medio-alte nella mattina di lunedì e nelle ore centrali di martedì. La polvere in sospensione rimarrà sino alla mattina di lunedì. Temperature in moderata e localmente sensibile diminuzione, venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, in attenuazione martedì; mari mossi, molto mossi a ovest.