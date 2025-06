Si è tenuta ieri sera, venerdì 13 giugno, una riunione presso la sede sassarese di Futuro e Indipendenza, ramo del Partito Sardo d’Azione situato in Via Roma, 77. Presente anche i sindaco di Sassari, con cui si si è discusso sulle principali questioni che riguardano la città.

Ad accogliere gli ospiti il vice segretario Nazionale Vicario Giancarlo Acciaro e Lello Masia, segretario della sezione Psd’Az di Sassari. Durante i loro interventi, hanno sottolineato l'importanza di un costante dialogo tra il Partito Sardo d’Azione e l'Amministrazione comunale.

Durante l'incontro sono stati discussi i temi più urgenti per i cittadini di Sassari, come i rapporti con la società Saba per la gestione dei parcheggi, la TARI e la raccolta dei rifiuti, le criticità nel centro storico e nell'area industriale di Predda Niedda, e le prospettive legate alla creazione della Città Metropolitana di Sassari. Diverse figure hanno preso la parola, evidenziando varie problematiche e prospettive future.

C'è stato anche un collegamento telefonico diretto con il Segretario Nazionale, Christian Solinas, che ha espresso il suo sostegno e l'interesse della segreteria nazionale per l'attività svolta sul territorio.

La consegna al sindaco del documento con le 11 proposte concrete elaborate dalla sezione del Psd’Asz è stato il omento centrale dell'evento, oltre alla la premiazione di cinque membri storici della sezione per la loro lunga militanza e dedizione al partito: Roberto Erre, Giancarlo Acciaro, Carla Puligheddu, Efisio Planetta e Giuseppe Uleri.