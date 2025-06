Gravemente ferito e in evidente stato di sofferenza, chiedeva aiuto per strada. Una scena straziante quella che si sono trovati davanti stamattina a Maracalagonis i Carabinieri della locale stazione e il nucleo Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni residenti.

Arrivati sul luogo, i militari hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, un uomo residente a Maracalagonis di 62 anni, e avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. In seguito alle prime verifiche dei Carabinieri, l'attuale convivente dell'uomo, una donna di 55 anni, presente all'interno dell’abitazione, è stata identificata come presunta responsabile dell'aggressione.

Secondo le prime informazioni raccolte, durante una lite tra i due, per motivi ancora da chiarire, la donna avrebbe ferito l'uomo con un'arma da taglio provocandogli lesioni in varie parti del corpo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni e ha subito un intervento chirurgico urgente.

La donna è stata fermata dai Carabinieri ed è attualmente detenuta in attesa di ulteriori approfondimenti e delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per chiarire esattamente cosa sia accaduto e il motivo dell'aggressione.