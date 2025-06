Domani, domenica 15 giugno, nonostante i flussi turistici siano ancora limitati, l'AREUS avvierà, come da programma, il Piano di Potenziamento per la stagione estiva del Servizio di emergenza urgenza 118.

La deliberazione dello scorso 15 maggio firmata dal Commissario Straordinario Angelo Maria Serusi prevede l'estensione degli orari di alcune postazioni di base gestite dalle associazioni e cooperative convenzionate tutto l'anno, nonché l'attivazione di nuove postazioni di base e avanzate secondo le necessità. In particolare, alcune postazioni potranno trasformarsi in mezzi di soccorso infermieristici grazie alla disponibilità degli infermieri AREUS, al fine di gestire in modo più adeguato le patologie "tempo dipendenti" che richiedono interventi rapidi da personale sanitario qualificato.

Il Piano di Potenziamento estivo entrerà in vigore domani in almeno 7 località, con l'estensione del servizio di soccorso da 12 a 24 ore presso la postazione di Campanedda nel Sassarese e La Caletta a Siniscola. A Tortolì, il mezzo infermieristico (India) sarà potenziato a Medicalizzato (Mike). A Giba, la postazione di base avrà un ampliamento dell'orario da 6 a 12 ore al giorno. A Sant'Anna Arresi, il servizio passerà a 24 ore durante la stagione estiva, mentre a Carloforte il soccorso di base diventerà infermieristico (India).

Queste prime postazioni saranno seguite dal potenziamento estivo in altre 13 località. Ad esempio, nel territorio della ASL di Sassari, i mezzi di soccorso di base saranno presenti a Platamona dalle 8 alle 20 tutti i giorni per un totale di 12 ore. Nel territorio della ASL di Olbia, il servizio aggiuntivo di base sarà attivo 24 ore al giorno a Loiri Porto San Paolo, Vignola Mare (Aglientu) e Costa Paradiso (Trinità d'Agultu).

Areus assicurerà la presenza di un infermiere a bordo del mezzo di base a Santa Teresa di Gallura. Nel territorio dell'ASL di Nuoro, ad Orosei, il mezzo di base opererà a Sos Alinos 24 ore al giorno, mentre a La Caletta-Siniscola ci sarà un aumento delle ore di attività del mezzo di soccorso di base. A Galtellì, il mezzo di base diventerà infermieristico dalle 8 alle 20 tutti i giorni. Nel territorio dell'ASL di Cagliari, i mezzi di soccorso di base saranno disponibili 24 ore al giorno a Costa Rei e Torre delle Stelle. A Villasimius, il servizio sarà potenziato con una postazione India 24 ore con un infermiere a bordo, così come a Chia-Domus de Maria.

Nel territorio dell'ASL di Carbonia, oltre alle postazioni attive dal 15 giugno a Carloforte, Sant'Anna Arresi e Giba, AREUS attiverà successivamente la postazione di Gonnesa con il mezzo di soccorso QUAD in località Plag'e Mesu, dotato di due soccorritori, un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) e attrezzature di soccorso per interventi lungo i 3 km di spiaggia.

Il Commissario straordinario Angelo Maria Serusi ha confermato che, secondo le esigenze del territorio, l'AREUS garantirà una copertura adeguata dell'intera regione in tempo per l'inizio della stagione estiva. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali interessate avranno 6 giorni di tempo per manifestare il loro interesse o integrare la documentazione necessaria.

In altre zone della Sardegna, il piano di potenziamento coinvolgerà diverse postazioni di base e infermieristiche, con l'ausilio dell'Elisoccorso attivabile dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari con elicotteri in diverse basi della regione.