Un cadavere è stato rinvenuto e recuperato dall'acqua di fronte al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Secondo le prime indagini, si presume che si tratti di un giovane, probabilmente minorenne, anche se la Polizia sta ancora conducendo ulteriori verifiche. Al momento, non sono stati riscontrati segni di violenza durante una prima ispezione.

La segnalazione è stata fatta all'alba e sul posto sono intervenuti sia i medici del 118 che i vigili del fuoco per recuperare il cadavere a riva. Le circostanze della morte sono attualmente avvolte nel mistero, con l'ipotesi che il giovane possa essere caduto in acqua per un incidente.

Lungo il lungomare di Su Siccu, sono numerosi i locali rimangono aperti fino a tarda notte, frequentati da molti giovani residenti a Cagliari.