La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di previsione di pericolo incendi per domenica 15 giugno 2025, con livello di pericolosità media (codice giallo) in diverse aree della Sardegna.

Rispetto alla giornata di sabato, in cui quasi tutta l’Isola risultava in zona gialla, la situazione migliora: la mappa aggiornata evidenzia un’estensione maggiore delle zone in codice verde, specie lungo le fasce costiere orientali, parte del Nuorese e nel Sud Sardegna.

Resta invece attivo il codice giallo in ampie porzioni del Campidano, in diversi comuni del Nord e della Sardegna centrale, in alcuni settori interni delle province di Oristano e Sud Sardegna, inclusa l’area metropolitana di Cagliari.

La pericolosità media implica un rischio concreto di innesco e propagazione di incendi, in presenza di condizioni ambientali favorevoli. La cittadinanza è invitata alla massima prudenza e a consultare le norme di comportamento da adottare in caso di incendio boschivo, disponibili sul portale della Protezione civile regionale.

“Evitare qualsiasi attività che possa provocare fiamme o scintille, come accendere fuochi all’aperto o gettare mozziconi, è essenziale per tutelare la sicurezza pubblica e l’ambiente”, ricorda la Protezione civile.