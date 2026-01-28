Commemorazione ed emozione questa mattina, mercoledì 28 gennaio, nella Piazza Anfiteatro di Bidonì, dove i militari dell'Arma dei Carabinieri di Oristano e Ghilarza si sono riuniti per il 37° anniversario della morte dell'Appuntato dei Carabinieri Salvatore Costanzo Vinci, insignito postumo della Medaglia d'Oro al Valor Civile.



Salvatore Vinci, entrato nell'Arma nel 1969, fu ucciso nel 1989 durante un servizio antirapina a San Giacomo Vercellese. Nonostante le ferite subite, riuscì ad aiutare i suoi colleghi a catturare i responsabili dell'assalto a un furgone portavalori.



La sua memoria è stata onorata nel tempo con varie intitolazioni di sedi istituzionali e nel 2019 la Piazza Anfiteatro di Bidonì è stata dedicata al suo coraggio. Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità e rappresentanti delle associazioni carabinieri, insieme a familiari e cittadini di Bidonì.



Prima della deposizione della corona d'alloro e degli onori militari, le autorità presenti hanno ricordato il valore e l'altruismo di Salvatore Vinci, sottolineando il suo esempio di servizio onorevole e sacrificio estremo in nome della giustizia e della legalità. Il suo spirito coraggioso continua a ispirare i giovani carabinieri che indossano la stessa divisa.