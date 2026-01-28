La Protezione Civile regionale ha esteso l'allerta meteo, inizialmente prevista fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio, fino a mezzanotte di domani, giovedì 29 gennaio.

Nella Sardegna centro occidentale e nel Logudoro è in vigore il codice arancione per il rischio idrogeologico e il codice giallo per il rischio idraulico. Nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano, invece, vige il codice giallo per entrambi i rischi. Nella Sardegna orientale e nella Gallura il codice giallo è attivo solo per il rischio idraulico.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha comunicato le linee guida da seguire per evitare situazioni pericolose per la popolazione di Pirri. È stato consigliato di non parcheggiare lungo le vie Balilla (dalla Piazza Italia fino a via Dandolo) e le traverse come Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste zone possono essere spostate al parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.