Un vero e proprio sospiro di sollievo durante la mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, ad Aggius, precisamente a San Biagio dove, verso le 8:30, i Vigili del fuoco di Tempio hanno slavato tre cani.

A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, gli animali erano rimasti intrappolati su un pendio vicino a un torrente in piena.

Fortunatamente, con professionalità, calma e precisione, i cani sono stati recuperati in sicurezza e restituiti al loro proprietario.

Una storia a lieto fine che ricorda quanto i Vigili del fuoco hanno a cuore non solo le persone, ma anche i nostri amati amici a quattro zampe.