Importante intervento nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che in via delle Orchidee, a Santu Lianu, frazione di Quartu Sant'Elena, hanno provveduto a rimuovere un masso di granito di circa 3,5 tonnellate, garantendo la sicurezza della zona e delle persone.

Il masso, probabilmente a causa del maltempo, era infatti precipitato da una collina su un sentiero di accesso a una casa privata abitata da una coppia di ottantenni.



Una squadra della centrale operativa del Comando, con il supporto di un'autogrù, è intervenuta sul posto per rimuovere il masso e impedirne la caduta su un muro di recinzione e sulla strada pubblica che collega la zona con i centri abitati circostanti e il quartiere di Niu Crobu.



Il masso è stato così stabilizzato e messo in sicurezza in un'area pianeggiante, eliminando eventuali rischi per la sicurezza pubblica di pedoni e veicoli che transitano nella zona.