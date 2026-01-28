La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse per la Sardegna, legato al transito di sistemi depressionari che interesseranno l’Isola tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio. Il quadro meteo è caratterizzato da forti venti e mareggiate, con effetti più significativi lungo le coste occidentali e sui rilievi.

Secondo quanto indicato nel bollettino, un primo minimo depressionario in movimento dal Golfo del Leone verso il Golfo Ligure determinerà, già dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio, una prima intensificazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali. In serata è atteso il transito di un secondo minimo barico, più profondo, dal Mar di Sardegna verso il Tirreno, che provocherà un’ulteriore intensificazione dei venti fino al pomeriggio di giovedì 29 gennaio.

Nel dettaglio, dalle prime ore di oggi, mercoledì 28, e fino al pomeriggio di domani, giovedì 29 gennaio, sono previsti venti forti di componente occidentale su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a burrasca lungo le coste occidentali e nelle zone interne più elevate.

Per la giornata di oggi la Protezione civile segnala inoltre la possibilità di mareggiate da ovest–sud ovest lungo le coste occidentali esposte, con onde significative superiori ai 4 metri e periodi medi intorno agli 8 secondi.

Parallelamente, è stato pubblicato un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e idraulico valido fino alle 23:59 di mercoledì 28 gennaio 2026, che prevede diversi livelli di allerta sul territorio regionale.

In particolare:

• codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico nelle aree di Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Logudoro;

• codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico nelle aree di Tirso e Montevecchio Pischinappiu.

La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al vento e lungo i tratti di costa interessati dalle mareggiate, raccomandando di seguire gli aggiornamenti ufficiali e le indicazioni delle autorità competenti nelle prossime ore.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 28 gennaio 2026 (Fonte Arpas)

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati, in mattinata. Precipitazioni sparse o diffuse dalla serata a partire dai settori occidentali in estensione verso est con cumulati anche moderati. Possibili nevicate oltre i 1200 metri in serata.

Temperature: minime in moderato o localmente in sensibile aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali, sino a burrasca sulle coste esposte. Lieve attenuazione della ventilazione dal pomeriggio alla serata. Mari: agitati o localmente molto agitati, mossi o molto mossi sul versante tirrenico. Locali mareggiate lungo le coste occidentali.

Previsioni per giovedì 29 gennaio 2026

Cielo generalmente nuvoloso con possibili deboli piovaschi sul settore occidentale in mattinata.

Temperature: minime in leggero calo, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali, sino a burrasca sulle coste esposte; attenuazione dal pomeriggio. Mari: prevalentemente agitati; molto mosso il Tirreno. Attenuazione del moto ondoso dalla serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori occidentali, con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature tenderanno ad una lieve diminuzione principalmente nella giornata di sabato. Venerdì i venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti occidentali con progressivo rinforzo, sino a forte sulle coste occidentali; sabato invece saranno deboli o moderati prevalentemente occidentali. I mari saranno molto mossi o agitati sui bacini occidentali, mossi o molto mossi altrove.