La Sardegna ha già fatto i conti con temperature vicine ai 40 gradi, ma sembra che il peggio debba ancora arrivare. La terza ondata di calore raggiungerà il culmine tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con 15 città segnate da bollino rosso per la giornata di giovedì. Tuttavia, già da domani sono attesi forti temporali soprattutto al Nord, a causa del cedimento dell'alta pressione, con allerta gialla per piogge nelle regioni di Veneto ed Emilia Romagna. Come riporta la giornalista Manuela Correra, questo scenario di allerta non riguarda solo l'ambiente, ma anche i potenziali rischi per la salute fisica e mentale dovuti alla canicola.

L'indebolimento dell'alta pressione sul Nord-Italia, insieme a correnti d'aria più fresca in quota, favorirà, secondo la Protezione civile, lo sviluppo di temporali intensi nel pomeriggio e nella serata di domani su gran parte delle regioni settentrionali. Questo comporterà condizioni meteorologiche avverse per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con venti forti, grandinate locali e fulmini. Anche nel fine settimana sono previsti nubifragi che porteranno a un calo delle temperature di 4-5 gradi, mantenendo comunque il termometro intorno ai 33-34 gradi.

Il clima estremo, caratterizzato da ondate di calore e temporali violenti, continua a colpire. Oggi, sempre come riporta la collega Manuela Correra, dieci allievi dell'Accademia militare di Modena sono rimasti feriti a Pordenone a causa della caduta di un fulmine durante un temporale. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche sulle Dolomiti di Sesto (Bolzano) si è verificata una frana a causa di un temporale improvviso, ma senza vittime. In altre situazioni di emergenza, come a Cremona e Sassari, si è intervenuti prontamente per soccorrere persone esposte al caldo e ai rischi connessi.

La preoccupazione per la salute è alta, con il rischio non solo di insolazioni, ma anche di complicazioni per malattie cardiache, polmonari e metaboliche come il diabete. Le ondate di calore possono inoltre mettere a rischio la salute mentale, aumentando i sintomi di ansia e depressione in chi ne è già affetto, "Ci sono diversi studi epidemiologici che mostrano che durante le ondate di calore si verifica un aumento di ricoveri per patologie psichiatriche", spiega il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio, sempre come riporta Correra.

L'ondata di caldo non risparmia nemmeno la Germania, come dimostrano i dati recenti dell'Ufficio federale di statistica tedesco. Durante l'ultima settimana di giugno, il numero dei decessi è aumentato del 32% rispetto alla media degli anni precedenti. In totale, sono state registrate 23.900 morti nel paese, con un incremento di circa 7.100 rispetto alle settimane precedenti, evidenziando l'entità dell'emergenza causata dalle alte temperature.