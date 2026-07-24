Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, ha previsto un fine settimana caratterizzato da temporali sparsi in Italia e da un netto calo delle temperature, che riguarderà soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, e verrà solamente "assaggiato2 nelle regioni del Sud.

"Oggi - afferma - alcuni temporali anche intensi scivoleranno lungo il versante adriatico fino alla Puglia per poi virare verso la Calabria. Sul resto della penisola godremo di condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, anche di notte".

Il fine settimana ha un inizio promettente con un sabato caratterizzato da cieli sereni e temperature moderate. Tuttavia, l'arrivo di un fronte perturbato proveniente dall'Atlantico causerà alcune precipitazioni tra Valle d'Aosta e Piemonte. Nella giornata di domenica 26 luglio, l'ingresso di temporali determinerà un repentino calo delle massime in gran parte del Centro-Nord.

"A Milano - sottolinea Tedici - si scenderà fino a circa 27 gradi, segnando un valore di ben 4 gradi inferiore alla media climatica del trentennio 1996-2025". La tregua durerà poco: a partire da mercoledì della prossima settimana, iniziando dal Nord, l'Italia sarà investita dalla quarta ondata di calore. "I termometri - conclude - sono pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 24 luglio

Cielo generalmente sereno.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla tarda serata. Brezze sulla costa orientale.

Mari: mossi sulla costa occidentale in attenuazione nel corso della serata, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 25 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dalle ore centrali della giornata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime da lieve a moderato aumento a eccezione del Cagliaritano dove risulteranno in calo.

Venti: deboli variabili tendenti al locale rinforzi e a disporsi dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Mari: poco mossi con moto ondoso in progressivo e leggero aumento.

Previsioni per la giornata di domenica 26 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi sul settore occidentale. Nuvolosità in attenuazione dalla serata.

Temperature: stazionarie in mattinata; tendenza alla diminuzione, anche sensibile, dalle ore centrali della giornata in entrambi i valori a eccezione nei valori massimi del Campidano meridionale e costa sud-orientale.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento sulla costa occidentale e settentrionale dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo sarà sereno salvo locali addensamenti. Le temperature minime saranno in lieve calo, mentre le massime rimarranno pressoché stazionarie lunedì e in aumento il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità martedì. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso di martedì.