Le temperature si prevede che diminuiranno leggermente e il meteo sarà stabile fino a sabato 25 luglio 2026, come indicato da Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it.

"La colonnina di mercurio - afferma - si assesterà intorno ai 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud". Il cielo sarà per lo più sereno con qualche temporale fino a venerdì al Sud, in particolare lungo la fascia adriatica e poi verso la Calabria.

Domenica, al Nord, nel corso della notte, è attesa una rapida perturbazione che estenderà il suo carico di piogge anche a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo Sud farà i conti con una nuova impennata termica, con il Palermitano che tornerà a toccare i 39°C.

Infine, secondo le previsioni a lungo termine, è in arrivo una quarta ondata di calore: già da sabato 1° agosto si registreranno temperature diffuse di 35-37°C dalla Pianura Padana fino alla Capitale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in calo in entralbi i valori.

Venti: deboli, o localmente moderati, da Ovest Nord-Ovest. Deboli variabili sul versante orientale.

Mari: poco mossi, localmente sul settore settentrionale.

Previsioni per la giornata di giovedì 23 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in calo in entrambi i valori.

Venti: deboli, o localmente moderati, da Ovest Nord-Ovest. Deboli variabili sul versante orientale.

Mari: poco mossi, localmente sul settore settentrionale.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì e Sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso; le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli variabili, e i mari risulteranno poco mossi a localmente mossi.