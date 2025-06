Era stato arrestato lo scorso marzo per un furto aggravato in un supermercato a Iglesias e oggi, venerdì 6 giugno, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza che ha aumentato le misure cautelari per un uomo di ventisei anni di origini nordafricane.

Dopo il primo arresto, al 26enne era stato imposto di rimanere nel comune di Iglesias. Tuttavia, i controlli successivi effettuati dai Carabinieri hanno rivelato numerose e ingiustificate violazioni di questa misura, con frequenti uscite non autorizzate dal territorio prestabilito.

Basandosi sulle informazioni fornite dai Carabinieri, la 2ª Sezione Penale del Tribunale di Cagliari ha emesso un'ordinanza che ha revocato l'obbligo di dimora, sostituendolo con gli arresti domiciliari.

Il giovane è stato trovato a casa sua e sottoposto alla nuova misura cautelare, rimanendo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Questa azione rientra nell'impegno quotidiano dell'Arma dei Carabinieri nel monitorare il territorio e garantire il rispetto delle prescrizioni giudiziarie, per tutelare la sicurezza pubblica e la legalità.