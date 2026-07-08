Sono proseguite durane la mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, le attività di bonifica dopo l’incendio divampato ieri sera in località Serra Iscobas, nel territorio comunale di Bonorva.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna ha ripreso nelle prime ore dell'alba gli interventi di controllo dell’area interessata dal rogo. La pattuglia della Stazione Forestale di Bonorva, competente per territorio, ha operato lungo tutto il perimetro della zona bruciata con l’impiego di mezzi manuali e di pickup dotati di modulo AIB, al fine di scongiurare eventuali riprese delle fiamme.

Le operazioni sono risultate particolarmente difficili a causa dell’assenza di una viabilità adeguata e della complessa conformazione del territorio. Per questo motivo, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento del CFVA, dopo aver valutato la situazione, ha richiesto il supporto di un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base operativa di Anela.

L’intervento arriva a poche ore dall’altro incendio che ieri pomeriggio aveva interessato il territorio di Bonorva, in località Funtana Manielle, dove la macchina regionale antincendio era stata impegnata con due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Bosa e con il coordinamento del DOS della Stazione Forestale di Bonorva.

Prosegue dunque il monitoraggio del territorio del Meilogu, particolarmente attenzionato in queste giornate caratterizzate dall’elevato rischio incendi.