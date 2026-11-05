Il governo ha deciso di impugnare la legge sul fine vita del Veneto, prima Regione amministrata dal centrodestra (il governatore è il leghista Alberto Stefani) a dare il via libera a "procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito".

Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dove si è consumato uno strappo con la Lega. Il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, a quanto si apprende, non ha partecipato né alla discussione né alla votazione. Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, anche lui leghista, si è invece espresso contro l'impugnazione, sostenendo che si tratta di una legge ordinamentale che indica solo le linee guida attenendosi alle norme già in vigore.