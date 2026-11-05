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C’è una solida conferma a tinte rossoblù nell’Italia che si prepara al doppio, decisivo round autunnale di Nations League: il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano è stato inserito dal commissario tecnico Roberto Mancini nell'elenco dei trentuno convocati per le sfide contro Francia e Belgio.
Il talento classe 2006 sarà l’unico rappresentante del club sardo a varcare i cancelli del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove il gruppo si radunerà domenica sera. Non c'è, invece, Daniel Maldini che aveva preso parte al precedente raduno.
Giovedì 12 novembre l'Italia ospiterà la Francia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, davanti a oltre 57.000 spettatori già assicurati sugli spalti (con gli ultimi 3.000 biglietti ancora disponibili), per poi volare a Bruxelles domenica 15 per affrontare il Belgio allo stadio Re Baldovino.
Ecco i 31 convocati di Mancini:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).