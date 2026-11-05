286mila euro per l’acquisto di arredi di ultima generazione per gli asili di Sassari e Thiesi. L'intervento - finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione e del Merito - è orientato al rafforzamento e al miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni, attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi per i nidi d'infanzia.

L'iniziativa consentirà di rinnovare gli ambienti con soluzioni rispondenti a criteri di sicurezza, accessibilità, inclusività e sostenibilità ambientale, migliorando l'esperienza educativa dei più piccoli, a maggior supporto delle famiglie.

I fondi sono destinati al polo dell’infanzia di via Quasimodo (102mila euro), al nido di infanzia di via Fais (144mila) e al nido di infanzia del Comune di Thiesi (40mila euro), tutti e tre già oggetto di riqualificazione con i fondi Pnrr.

Al momento è già stato allestito con i nuovi arredi il polo per l’infanzia di via Quasimodo mentre per i restanti due nidi di infanzia le procedure di acquisto sono in fase avanzata.

Il finanziamento dal Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato ottenuto nell'ambito del programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 (Fesr), a seguito dell’avviso pubblico protocollo n. 22870 del 12 febbraio 2026.