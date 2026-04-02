Sorpresi mentre tentavano di rubare cavi di rame all’interno degli impianti di una società a Gonnesa, due uomini sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri. Si tratta di due cittadini di origine rumena, di 33 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora, fermati in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che ha consentito ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto dei colleghi della Stazione di Siliqua, di raggiungere rapidamente il posto. Una volta arrivati, i carabinieri hanno individuato i due uomini proprio mentre, utilizzando alcuni attrezzi, stavano recidendo diversi cavi di rame con l’obiettivo di impossessarsene.

La tempestività dell’operazione ha permesso di bloccare immediatamente l’azione e fermare i due sospettati prima che riuscissero ad allontanarsi con il materiale già tagliato. Dopo aver ricostruito l’accaduto, i militari hanno accompagnato gli arrestati negli uffici della Compagnia di Iglesias per le formalità di rito.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo.