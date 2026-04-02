Anna Cau è la nuova Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. È stata nominata dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che si è avvalso dei poteri sostitutivi e la sua nomina è stata pubblicata oggi sul Buras.

Anna Cau, magistrata, ha una lunga esperienza nel settore minorile. Fino al 2025 ha ricoperto anche il ruolo di procuratore della Repubblica presso la Procura minorile di Cagliari. Anna Cau è la terza Garante della storia autonomistica della Sardegna. Sostituisce Carla Puligheddu