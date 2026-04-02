La dottoressa Carla Maria Deiana, specialista in allergologia e immunologia, ha iniziato a prestare servizio nelle sedi di Lanusei, Jerzu e Tortolì. La professionista è disponibile per la diagnosi e il trattamento di patologie allergiche e immunitarie, comprese allergie alimentari e respiratorie, reazioni a farmaci e a veleni di imenotteri, asma, rinite allergica, dermatiti, orticaria e angioedema.

DIAGNOSI E CURA DISTRIBUITE SUL TERRITORIO

La dottoressa Deiana riceve su tre sedi per garantire un servizio diffuso: a Jerzu il lunedì dalle 15 alle 18, a Tortolì il martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, e a Lanusei il giovedì dalle 15 alle 18. «Il nostro obiettivo – spiegano dalla Asl – è offrire un’assistenza specialistica capillare, per intercettare precocemente le allergie e migliorare la qualità di vita dei pazienti».

ATTENZIONE ALLE ALLERGIE PIÙ COMUNI E COMPLESSE

Tra le principali attività della specialista ci sono la gestione di allergie respiratorie e alimentari, reazioni a farmaci, dermatiti atopiche e da contatto, orticaria e angioedema. L’approccio multidisciplinare e personalizzato permette di individuare tempestivamente i fattori scatenanti e di impostare percorsi terapeutici efficaci.