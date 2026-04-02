Nel pieno centro di Selargius, una donna di 53 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, sorpresa mentre tentava di rubare generi alimentari in un supermercato. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione del personale di vigilanza: la donna era stata notata da una guardia giurata oltrepassare le casse con un borsone sospetto. All’interno sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari, del valore stimato di circa 500 euro, sottratti senza pagamento.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, hanno assicurato i Carabinieri. La donna è stata accompagnata in caserma per le formalità e successivamente trasferita al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra nel quadro delle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza nelle aree commerciali.