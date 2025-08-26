È stato trovato dalla Polizia con circa 4 grammi di cocaina, divisi in 10 dosi in sacchetti di cellophane e 150 euro in contanti nella propria auto, mentre durante la perquisizione nella sua casa, sono stati scoperti altri 7 pacchetti di cocaina e 300 euro in contanti, che si pensa siano il profitto presunto della vendita di droga.

Un 26enne di Carbonia è stato quindi arrestato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia che lo scorso sabato hanno fermato un'auto nel centro della città per un controllo. A bordo c'erano due giovani tra cui il 26enne, passeggero.

Dopo le perquisizioni e i ritrovamenti, il giovane è stato condotto casa in stato di arresto per il reato di detenzione di stupefacenti con l'intento di spaccio e, dopo l'udienza di ieri mattina, il G.I.P. ha confermato l'arresto.