Continuano i flussi di sbarchi di migranti lungo le coste meridionali della Sardegna, dove nello scorso weekend ne sono arrivati 76.
Il primo sbarco è stato segnalato nella serata di sabato 25 ottobre a Tuerredda, nel comune di Teulada, sulla costa sud-occidentale dell'Isola, con 19 persone sbarcate. Successivamente, fino alle ore 22:00, se ne sono aggiunti altri 14 a Cala Cipolla, a Chia, e otto a Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi.
Nella giornata di ieri, domenica 26 ottobre, il primo gruppo di 13 migranti è approdato alle ore 9:00 a Porto Pino, seguito due ore dopo da ulteriori 10 persone sulla stessa spiaggia. Infine, la Guardia di Finanza ha intercettato un'imbarcazione con 12 persone a bordo, scortandoli poi al porto di Cagliari.
Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir.