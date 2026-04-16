I militari della Guardia Costiera di Sant’Antioco, nell’ambito di un’operazione congiunta con l’ASL Sulcis Iglesiente nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della pesca illegale, hanno sequestrato presso uno stabilimento all’ingrosso più di 1.700 chili di prodotti ittici "commercializzati in modo non conforme alla normativa, in quanto privi della documentazione di tracciabilità".

All’esercente oltre al sequestro del prodotto ittico e della cella frigo priva di autorizzazione, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare totale pari a 11.500 euro, in conformità con quanto previsto dalla normativa sulla pesca e igiene.

Gran parte dell’ingente quantitativo di prodotto alimentare sottoposto a sequestro, a seguito di specifiche analisi eseguite dal personale Veterinario dell’ASL Sulcis Iglesiente, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e pertanto sarà destinato in beneficenza ad istituti caritatevoli e consegnati direttamente alla Caritas.

"La consegna agli enti caritatevoli rappresenta un gesto concreto di supporto alla comunità locale, a conferma dell’attenzione della Guardia Costiera anche agli aspetti sociali e al sostegno delle persone in difficoltà", sottolinea il Corpo delle capitanerie di porto.