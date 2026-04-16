Un incidente questa mattina è avvenuto alle porte di San Pantaleo, nel territorio comunale di Olbia, dove si sono scontrati un camion e un’auto che procedeva nella corsia opposta.

Secondo le prime informazioni, i due veicoli si sarebbero entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e alla bonifica dell’area per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

I due occupanti dell’auto sono stati assistiti dal personale del 118 e successivamente trasportati in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Olbia, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato.