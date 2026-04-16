Dramma nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di circa otto anni è precipitato nel vuoto da un balcone situato tra il sesto e il settimo piano di una palazzina in via Leotta. L’impatto è stato violentissimo e le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Bari. Il piccolo è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Al momento resta ricoverato in condizioni gravissime.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente domestico o se vi siano altri elementi da approfondire. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando il contesto familiare e abitativo in cui si è verificata la caduta.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’incidente il bambino si trovava in casa, ma restano da chiarire le circostanze che lo hanno portato a cadere dal balcone. L’area è stata momentaneamente delimitata per consentire i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.