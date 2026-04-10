Oltre mezzo milione di persone identificate, controlli rafforzati e più presenza sul territorio. Diminuiscono le persone arrestate e denunciate, aumentano i servizi di ordine pubblico le misure di prevenzione, gli esercizi controllati e i migranti sbarcati lungo le coste della Sardegna. Questo il bilancio tracciato dalla Questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro nel corso della cerimonia per il 174esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato che si è tenuto a Carbonia. Presenti numerose autorità civili, militari e religiose.

"Sono in aumento gli indici che riguardano il controllo del territorio, il numero di persone identificate, i veicoli controllati e i posti di controllo effettuati - ha precisato la questora dopo aver salutato i presenti -, in netto aumento gli accompagnamenti immediati in frontiera di stranieri irregolari o socialmente pericolosi". Ma non solo: "Aumentata l'adozione dell'articolo 100 relativamente alla chiusura di esercizi pubblici problematici sotto il profilo dell'ordine pubblico - ha ricordato -, aumentano le misure di prevenzione personali e patrimoniali. In aumento anche gli allontanamenti a seguito dell’istituzione delle zone a controllo rinforzato".

Il bilancio. Nel dettaglio sono stati 3.696 i servizi di ordine pubblico, 345 le persone arrestate. 1.399 i denunciati. Le persone identificate sono state 547.367 e sono state prese 279 misure di prevenzione. Superano i 2,3 milioni di euro i beni confiscati. Sul fronte dei migranti sono stati 182 gli accompagnamenti al Cpr, 13 quelli alla frontiera, 1.595 i migranti sbarcati lungo le coste della Sardegna con un +29,4%.

La questora ha poi parlato del futuro: "Se vogliamo essere professionisti della sicurezza dobbiamo essere interpreti intelligenti del tempo che viviamo, intercettandone tempestivamente i cambiamenti", ha detto. E parlando dell'intelligenza artificiale ha concluso "continuo a credere che niente potrà mai sostituire un sorriso autentico, un incoraggiamento sincero un abbraccio affettuoso e soprattutto la comprensione verso il prossimo che deve restare la nostra stella polare".