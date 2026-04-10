Evadono dagli arresti domiciliari e vengono arrestati nella notte dai Carabinieri. È accaduto tra Sassari e Ossi, dove due uomini sono stati fermati in flagrante durante i controlli sul territorio.

Il primo intervento è avvenuto a Sassari, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo durante un controllo, accertando che si era allontanato senza alcuna autorizzazione dal proprio domicilio, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso 9 marzo.

Quasi in contemporanea, a Ossi, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato un secondo individuo all’interno di una pizzeria del centro. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già ai domiciliari dal 27 dicembre per detenzione abusiva di arma da fuoco, si trovava fuori casa in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di evasione. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, i due sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia, dove hanno trascorso la notte in attesa del giudizio direttissimo.