Prosegue senza sosta l'attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, nel contesto dell'operazione "Termine" che ha recentemente portato a numerosi provvedimenti cautelari e al sequestro di consistenti quantitativi di droga e armi da guerra in Sardegna.

Nella giornata di ieri, martedì 21 ottobre, i Carabinieri hanno scoperto, durante mirate operazioni di ricerca condotte nelle campagne di Bari Sardo, oltre 51 chilogrammi di hashish. I panetti erano accuratamente confezionati in involucri di plastica e nascosti in un bidone interrato sotto una grande quercia.

La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne la purezza e il valore complessivo, che avrebbe potuto superare i 220mila euro una volta immessa sul mercato considerando il prezzo al dettaglio delle singole dosi.

Questa operazione conferma il costante impegno investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, operanti sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, che rappresenta un importante strumento nel contrasto ai traffici illegali e nella difesa della sicurezza pubblica nella regione sarda.