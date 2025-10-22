La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato un uomo pluripregiudicato, condannato in modo definitivo per un furto aggravato ai danni di una coppia anziana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, conosciuto per le sue abilità nella riparazione di elettrodomestici, si trovava nell'appartamento della coppia con il pretesto di dover fare delle riparazioni alla cucina. Sfruttando un momento di distrazione di una delle vittime, ha frugato tra i cassetti di un mobile nel soggiorno, trovando il portafoglio della donna contenente mille euro, pensione appena ritirata dall'ufficio postale, e rubandolo.

Quando la vittima si è accorta del furto, ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 e richiesto l'intervento della Polizia, ma quando gli agenti erano arrivati, il ladro si era già dato alla fuga. Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile, ai rilievi della Polizia Scientifica e all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, insieme alla dettagliata descrizione fornita dalla coppia, è stato possibile identificare con certezza il responsabile.

L'uomo, residente nella zona di Oristano ma senza una dimora fissa, è stato localizzato dagli investigatori, arrestato e portato in carcere a Massama, dove dovrà scontare una condanna di un anno, sette mesi e quindici giorni, e risarcire le vittime oltre a pagare le spese processuali. Inoltre, è stata emessa contro di lui anche una misura preventiva di Avviso Orale dal Questore.