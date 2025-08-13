Terminati i lavori di restauro, le auto possono di nuovo attraversare Porta Cristina, uno degli accessi al quartiere di Castello a Cagliari. Gli interventi urgenti, effettuati dalla Soprintendenza, sono stati completati nei tempi stabiliti e hanno permesso la riapertura del tratto tra viale Buoncammino e Piazza Arsenale.

Riprende quindi la normale circolazione nella zona, con il transito consentito da via Fiume a destra in viale Buoncammino verso Porta Cristina e da via Ubaldo Badas verso viale Buoncammino.

Si tratta di un’altra strada che torna percorribile in centro, dopo la recente riapertura di via Roma. I lavori a Porta Cristina, iniziati il 30 luglio, erano stati sollecitati dal ministero della Cultura – Direzione generale Musei nazionali di Cagliari.