I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle ore 13:00 circa in via Toscana, all’angolo con via La Malfa ad Assemini, per la caduta di un albero su una palazzina di quattro piani. L’impatto ha lesionato i balconi di due appartamenti e mandato in frantumi la vetrata di uno di questi.

Sul posto è giunta una squadra di pronto intervento, supportata da un’autoscala e un’autogrù, che sta provvedendo al taglio e alla rimozione dell’albero e delle parti pericolanti della struttura, oltre al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti il Sindaco di Assemini e i tecnici del comune. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso.