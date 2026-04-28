Paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile 2026, ad Alghero, dove intorno alle ore 19:20 si è verificato un incidente stradale in località Monte Carru. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un muretto a secco, rimanendo incastrata e arrestando la propria corsa in una posizione particolarmente pericolosa, a ridosso di uno strapiombo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, evitando ulteriori rischi. L’auto, dopo l’impatto, si è infatti fermata in bilico, rendendo particolarmente delicate le operazioni di soccorso.

All’interno del veicolo si trovava una donna, rimasta ferita. Una volta stabilizzata dai sanitari del 118, è stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento congiunto dei soccorritori e successivamente trasportata al Pronto Soccorso di Alghero per accertamenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. L’intervento risulta ancora in corso.