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Si è fortunatamente concluso con esito positivo l’intervento di ricerca e soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, impegnati nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile 2026, nelle campagne impervie nei pressi del monte Minni Minni, nel territorio di Villasimius.
L’allarme è scattato dopo la segnalazione della scomparsa di un uomo di 83 anni, che aveva perso l’orientamento mentre si trovava nella zona. La sala operativa ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca, inviando sul posto la squadra di San Vito insieme alle unità specializzate.
Determinante per il buon esito dell’operazione è stato l’intervento dell’elicottero AW139 della Guardia di Finanza, che ha individuato dall’alto l’anziano all’interno dell’area di ricerca, consentendo alle squadre a terra di raggiungerlo rapidamente.
Alle operazioni hanno preso parte anche il Corpo Forestale, fondamentale per la conoscenza del territorio, i Carabinieri e il Soccorso Alpino.
L’uomo, in buone condizioni di salute, è stato condotto presso la propria abitazione intorno alle ore 19:00, ponendo fine a ore di apprensione.