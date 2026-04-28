VILLASIMIUS

Anziano disperso a Villasimius, ritrovato grazie all'intervento di Vigili del Fuoco

Un uomo di 83 anni, smarritosi nei pressi del monte Minni Minni, è stato ritrovato in buone condizioni grazie all'elicottero della Guardia di Finanza e all'intervento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale