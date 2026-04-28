Il mese di aprile 2026 è stato un periodo intenso per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnato in varie attività che vanno dal contrasto agli illeciti ambientali al soccorso di individui in difficoltà, fino alla salvaguardia della fauna selvatica.

Uno dei principali interventi contro l'inquinamento è stato condotto a Selargius, dove è stata scoperta un'area di circa 3200 mq trasformata in discarica abusiva con numerosi veicoli abbandonati, montagne di plastica e rifiuti ferrosi. Inoltre, è stato individuato un allevamento di suini irregolare e il recupero di un veicolo rubato. Situazioni simili sono state riscontrate a Ottana, con l'abbandono di rifiuti speciali pericolosi, e ad Alghero, dove è stata ritirata la patente a un uomo per il trasporto e l'abbandono illecito di rifiuti.

Purtroppo, la biodiversità ha subito alcuni eventi negativi, gestiti prontamente dal personale. Ad Arzachena è stato trovato un delfino spiaggiato sulla spiaggia di La Pitrizza, mentre a Pistis (Arbus) è stato rinvenuto un daino deceduto, la cui causa di morte sarà accertata tramite autopsia.

A Villaputzu sono state avvistate 11 cicogne bianche in una zona umida, mostrando il loro viaggio incessante tra le aree di nidificazione europee e quelle di svernamento in Africa.

A Ghilarza, è stato individuato e gestito preventivamente un'infestazione di larve di Tortrix viridana, un lepidottero dannoso per le foreste di roverella, leccio e sughera.

L'impegno nella protezione civile è stato evidente in diverse situazioni di soccorso, come a Seui dove è stata ritrovata un'anziana scomparsa, o a Teulada dove è stato prestato soccorso a un gruppo di migranti a Porto Pino. Anche a Quartu Sant'Elena sono state salvate persone intrappolate nel fango presso le saline di Molentargius.

Con l'avvicinarsi della stagione turistica, il CFVA ha intensificato i controlli contro il campeggio abusivo e gli abusi edilizi in varie località, con numerose sanzioni elevate. Inoltre, sono state effettuate azioni per proteggere il paesaggio, con sequestri di costruzioni e piscine abusive a La Maddalena e interventi contro il taglio non autorizzato di arbusti e ginepri a Villasimius, in zone protette (SIC).

Il Corpo Forestale ribadisce il suo impegno costante nella difesa della legalità e della bellezza naturale della Sardegna, invitando i cittadini a segnalare emergenze ambientali al numero di pubblica utilità 1515.