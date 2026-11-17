"La Sardegna è in disavanzo di 28mila sacche di sangue l'anno rispetto al fabbisogno, abbiamo bisogno di sensibilizzare non solo i sardi ma tutti quelli che la Sardegna la visitano e la amano. Puntiamo a sensibilizzare soprattutto i giovani e andremo a cercarli nei luoghi in cui si trovano, per farli diventare donatori". Così la presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità Alessandra Todde ha presentato il progetto "Sangue è vita" e la campagna di comunicazione con spot video e manifesti deliberato dalla Giunta con un finanziamento di 200mila euro.

"Cerchiamo sardi di tutti i tipi, soprattutto sanguigni", è lo slogan scelto della Giugnini associati, agenzia che ha curato la campagna. Il progetto punta a rafforzare la raccolta di sangue e degli emoderivati e ha trovato l'immediata partecipazione di testimonial di eccezione del mondo sportivo, rappresentati dall'amministratore delegato del Cagliari Calcio Stefano Melis ("Noi rappresentiamo questa terra e siamo sempre pronti ad aiutare campagne come questa") e dal direttore generale ed ex giocatore della Dinamo Sassari, Jack Devecchi ("Lo sport ha un ruolo sociale soprattutto per i giovani e ci impegniamo volentieri per un obiettivo solidale come la raccolta del sangue").

Alla presentazione anche il direttore generale di Ares Giuseppe Pintor, che ha annunciato la creazione della app "Sardegna Dona" sviluppata con l'Università di Sassari e già attiva anche a Oristano che permetterà a ogni donatore di avere informazioni sulla sua situazione medica specifica e sulle scadenze delle donazioni. La responsabile dell'Unità di raccolta Avis per la provincia di Cagliari Alessandra Coiana ha spiegato come "la Sardegna non essendo autosufficiente riceve sacche dal Nord ma basterebbe che ogni donatore facesse due donazioni l'anno per raggiungere il fabbisogno, i giovani hanno un forte senso del dovere, devono solo essere sensibilizzati alla donazione".