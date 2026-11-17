Grave incidente sul lavoro, questa mattina, a Sassari. Un operaio edile di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto del liceo Margherita di Castelvì.

L'uomo stava facendo delle verifiche sul tetto per delle infiltrazioni di acqua piovana, ed è precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri, atterrando nel cortile della scuola, che dà su piazza d'Armi.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza medicalizzata del 118, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal della Asl 1. L'operaio è rimasto cosciente e, secondo le prime informazioni, ha riportato diverse fratture alle braccia e alle gambe e un trauma cranico e si trova ora ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata.

I carabinieri e gli ispettori dello Spresal hanno avviato le indagini per stabilire eventuali responsabilità.