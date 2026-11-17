Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha rivolto insulti e minacce di percosse contro i genitori conviventi, costringendoli a fuggire di casa per chiedere rifugio ai vicini.

Un operaio di 36 anni, residente nell'hinterland, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri della Stazione di Sestu, intervenuti dopo una richiesta di aiuto al 112.

I militari hanno subito rintracciato l'uomo all'interno dell'abitazione familiare, accertando come episodi analoghi si fossero già verificati in passato. Al termine delle formalità di rito il 36enne è stato trasferito nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.