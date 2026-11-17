Un'operazione su vasta scala della Guardia di finanza ha portato al sequestro di 45 immobili utilizzati, secondo l'ipotesi investigativa, come case di prostituzione e formalmente presentati come centri benessere. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 8,2 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Padova nell'ambito di un'indagine su una rete di attività riconducibili alla criminalità cinese.

L'operazione ha visto impegnati oltre 250 finanzieri appartenenti ai Comandi provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara. Cinque le persone arrestate: quattro presunte maitresse di nazionalità cinese, condotte in carcere nella mattinata, e un'altra persona arrestata per violazione della normativa in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. Sono invece 68 le persone indagate per le ipotesi di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dietro la facciata di centri dedicati alla cura della persona si nascondeva un'organizzazione strutturata. Gli ambienti utilizzati comprendevano appartamenti, uffici e negozi, formalmente destinati ad attività di benessere, ma in realtà impiegati per offrire prestazioni sessuali.

Il volume economico dell'attività sarebbe stato particolarmente rilevante: ogni donna avrebbe generato un guadagno stimato intorno ai 30mila euro al mese. Una quota compresa tra il 50 e l'80% degli incassi sarebbe stata trattenuta dalle maitresse, che vivevano insieme alle donne per controllarne i guadagni e garantire la continuità dell'attività, operativa dalla mattina fino a notte.

Un altro elemento emerso dalle indagini riguarda il sistema utilizzato per proseguire l'attività e rendere più difficile individuarne la gestione. I centri sarebbero stati amministrati attraverso imprese cosiddette "apri e chiudi", sostituite ogni due o tre anni da nuove società che continuavano a operare negli stessi locali, modificando sostanzialmente soltanto la partita Iva.

Nel corso dell'intervento sono state identificate 60 donne, tutte di nazionalità cinese, presenti all'interno delle strutture. Per alcune di loro, risultate irregolari sul territorio italiano, è stata avviata la procedura di espulsione.

Oltre agli immobili, i finanzieri hanno sequestrato circa 270mila euro in contanti. È stata inoltre richiesta la cessazione di 44 partite Iva riconducibili alle attività coinvolte nell'inchiesta.

L'indagine punta così a ricostruire l'intera rete economica e organizzativa che, secondo l'accusa, avrebbe consentito di gestire un vasto circuito di prostituzione attraverso attività commerciali apparentemente regolari.