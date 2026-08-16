Il Palio dell'Assunta 2026 parla sardo. A Siena, ormai da decenni e negli ultimi anni più che mai, fantini e cavalli sardi fanno la voce grossa rappresentando l'Isola con successo. Nove su dieci i cavalli nati e allevati in Sardegna e sette i fantini isolani a correre nell'edizione di oggi, domenica 16 agosto.

A condurre l'unico cavallo non sardo, il vincente Diodoro, sarà il fantino di Silanus Dino Pes, detto "Velluto", per la contrada della Lupa. Il cavallo Canarinu di Bonorva è stato assegnato alla contrada della Selva e sarà montato dal fantino Sebastiano Murtas “Grandine” di Santu Lussurgiu. A difendere i colori della Chiocciola Arestetulesu da Tula con Jonatan Bartoletti “Scompiglio”. Diamante Sauro di Pozzomaggiore, assegnato all’Oca, farà coppia col fantino Michel Putzu detto "Spago" da Sorgono.

Per la contrada del Nicchio Anda e Bola di Perfugas con in groppa Giovanni Atzeni "Tittìa", originario di Nurri, che insegue il record assoluto di pali vinti in epoca moderna. Da Florinas arriva il cavallo Ares Elce, che difenderà i colori dell’Istrice con Federico Guglielmi “Tamurè”. La Torre sarà invece rappresentata da Donrodrigo (nato a Villanova Monteleone) e dal fantino Giuseppe Zedde “Gingillo”, nato e cresciuto a Siena ma di famiglia originaria di Noragugume.

Benitos da Mores e Carlo Sanna "Brigante" di Sindia saranno i portacolori dell'Aquila. Il biancoceleste dell'Onda campeggerà sulla giubba di Andrea Sanna "Virgola" (fantino di Oliena) in sella a Viso d’Angelo (Pozzomaggiore). Elias Mannucci detto “Turbine” montrà Euskaldi (da Bortigali) per la Giraffa.