Mentre era alla guida della sua auto, avrebbe urtato un ciclista, provocandogli lievi lesioni e allontanandosi senza prestargli soccorso. Per questo, nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, un 51enne residente a Musei è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Vallermosa.

L'uomo, già noto alle Forze di Polizia, è accusato di lesioni personali lievi e omissione di soccorso in seguito all'incidente stradale, di cui aveva riferito un autista residente a Uta.

Le indagini condotte a seguito della denuncia del testimone hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto il 29 luglio scorso lungo la Strada Statale 293. Secondo quanto emerso, il 51enne alla guida di una Volkswagen Golf avrebbe urtato il ciclista, provocandogli lievi lesioni e allontanandosi senza prestare soccorso.

Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile, nei confronti del quale è stata formalizzata la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Questa attività rientra nel contesto più ampio dei controlli e delle indagini condotte giornalmente dai Carabinieri per garantire la sicurezza stradale e tutelare la collettività.