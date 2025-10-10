PHOTO
Tragedia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove a causa di un drammatico incidente, una donna ottantaduenne è morta dopo essere stata investita con l'auto guidata dal marito, di 87 anni, mentre stava eseguendo una manovra in retromarcia proprio davanti alla loro abitazione.
Nonostante l'arrivo tempestivo di ambulanza, automedica ed elisoccorso, purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare.
L'uomo, in stato di shock, è stato trasportato d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.
ALTRI CASI SIMILI
Due i casi simili a questa tragedia, avvenuti in Italia.
Uno, a maggio 2025, riguarda un bambino di tre mesi che è morto travolto da un trattore alla guida c’era lo zio, in Valle d’Aosta.
Il secondo, nell’estate 2024, nell’hinterland di Milano, una donna investì per errore il figlio di 18 mesi in un cortile privato. Il bimbo fortunatamente non è morto.