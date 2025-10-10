Stavano facendo tranquillamente il bagno in un'area marina protetta di Cala Sant'Andrea, nell'isola dell'Asinara, dove è vietato l'accesso per preservare la biodiversità e l'ecosistema.

Le due giovani turiste, che si erano spostate in bicicletta sulla spiaggia ignorando i cartelli di divieto, hanno lasciato tracce indelebili sulla sabbia, compromettendo così la bellezza naturale del luogo, sono state sorprese e sanzionate dai Carabinieri della Stazione dell'isola dell'Asinara la mattina dello scorso mercoledì 8 ottobre.

L'intervento è il risultato dei controlli effettuati nelle scorse settimane dai militari che hanno segnalato alle autorità competenti due persone responsabili di aver usato illegalmente un'auto per svolgere attività di guida turistica. In particolare, le forze dell'ordine hanno individuato che i due stavano offrendo tour guidati nel parco nazionale senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, violando così le regole stabilite dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'utilizzo del veicolo concesso esclusivamente per scopi logistici legati alla gestione di una struttura ricettiva.

I Carabinieri continueranno a vigilare sull'isola dell'Asinara per proteggere non solo i turisti che la visitano, ma anche l'eccezionale patrimonio ambientale e faunistico che la contraddistingue, consapevoli dell'importanza e della rarità di questo luogo.