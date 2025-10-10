Oggi, 10 ottobre 2025, è la Giornata Nazionale dell'Obesità, e presso l'aula Thun del P.O. Microcitemico di Cagliari, si terrà un evento speciale per l'occasione.

Il personale della SSD di Endocrinologia Pediatrica e della SSD di Chirurgia Metabolica e dell'Obesità dell'ARNAS G. Brotzu offrirà, dalle ore 9:30 alle 13:00, valutazioni cliniche e colloqui personalizzati gratuiti per bambini e adolescenti con sovrappeso/obesità, senza necessità di prenotazione.

Durante la mattinata, ci sarà anche una diretta su Facebook in collaborazione con la Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, che promuove annualmente il 10 Ottobre come Obesity Day.

L'obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'obesità, spostando l'attenzione da una prospettiva estetica a una salutistica. Le finalità dell'Obesity Day includono la sensibilizzazione nei confronti dell'obesità, la promozione dell'attività dei servizi di dietetica e la comunicazione efficace del ruolo di tali servizi ai media, all'opinione pubblica e al management sanitario.